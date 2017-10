Lázaro Ramos pediu dicas para lavar roupas com pouca água. E você? Como pode economizar em casa?

O ator Lázaro Ramos enfrentou o desafio de passar três dias com acesso restrito de água para fazer uma reflexão sobre a falta do recurso que as famílias do semiárido enfrentam. Com apenas 70 litros de água por dia – o equivalente a média disponível para cada pessoa no semiárido – ele viveu na pele as dificuldades em ter pouca quantidade de água para fazer as suas atividades como escovar os dentes, tomar banho, cozinhar e beber. O desafio foi um convite da água AMA, que reverte 100% do lucro para projetos que levam água para comunidades no semiárido.

Durante o desafio, Lázaro pediu dicas dos fãs de como lavar as roupas gastando pouca água. Separamos aqui esta e algumas outras dicas de como economizar este recurso tão preciso nas atividades do dia-a-dia.

No banheiro

– São gastos em média 12 litros de água cada vez que a descarga é acionada. Para economizar, coloque uma garrafa pet de 1,5L com areia na caixa d’água acoplada do vaso sanitário. Isso diminuirá a quantidade de água utilizada.

– Um banho de cinco minutos é o suficiente para lavar o corpo. Neste tempo são gastos 45 litros d’água. A economia será ainda maior se você fechar o registro ao se ensaboar e ao lavar o cabelo. Aproveite o verão e o tempo quente!

– Escovar os dentes com a torneira aberta desperdiça em média 12 litros de água. Feche a torneira enquanto escova os dentes e use um copo para fazer o enxágue. Você utilizará apenas alguns ml de água.

– A dica é a mesma ao se barbear: feche a torneira! O consumo de água cai de 12 L para 3 L.

Na cozinha

– Otimize a forma de lavar a louça. Primeiro, tire os restos de alimentos dos pratos. Molhe rapidamente a louça, feche a torneira e só depois ensaboe tudo. Depois, enxague. Desta forma, o consumo médio de água é de 20 L. Ao lavar a louça com a torneira aberta o gasto de água pode chegar a 117 litros.

– Ao utilizar a lavadora de louças, encha na capacidade máxima. O consumo de uma lavadora é e 40 litros de água por lavagem.

– Higienize frutas e verduras com uma solução de 1 L de água para 1 colher e sopa de cloro ou água sanitária de uso geral. Deixe-os durante 15 minutos nesta solução. Depois, deixe as frutas e verduras de molho por mais 15 minutos em uma solução de 1 L de água para duas colheres de sopa de vinagre.

Na lavanderia

– Uma lavadora de roupas com capacidade para 5 kg de roupas gasta 135 litros de água por lavagem. Lavar roupas no tanque com a torneira ligada por 15 minutos desperdiça 279 litros de água. Junte sempre o máximo de roupas antes de usar a máquina de lavar ou o tanque.

– Ao usar a lavadora de roupas, reserve a água do enxague em baldes. Ela pode ser usada para lavar a casa, o quintal, para dar a descarga ou até mesmo para regar as plantas. Utilize a máquina no máximo três vezes por semana.

– Deixe as roupas de molho e use a mesma água para lavá-las no tanque. A água do enxágue também pode ser reutilizada como a água do enxágue da máquina de lavar: para lavar a casa, o quintal, para dar a descarga ou para regar as plantas.

Na garagem

– Nunca use a mangueira para limpar a calçada e o quintal. Opte pela vassoura e utilize a água descartada no enxague da lavagem de roupas ou da louça. Utilizar a mangueira gasta 279 litros de água em 15 minutos.

– Lave o carro com o auxilio de um balde. A água do enxague da lavagem de roupas também é uma excelente opção para ser reutilizada aqui.

No jardim e na piscina

– Use sempre um regador. Usar a mangueira por 10 minutos desperdiça 186 litros de água. Nos dias quentes de verão, regue as plantas durante a noite para evitar uma maior evaporação da água. No inverno, as plantas não precisam de tanta água e podem ser regadas a cada dois dias pela manhã.

– Tem piscina em casa? Quando não estiver usando, cubra-a para evitar a evaporação. Calcula-se que a ação do sol e do vento em uma piscina média faça evaporar quase 4 mil litros de água por mês.