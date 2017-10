Laudo confirma que corpos encontrados em van são de meninas desaparecidas em SP

Exames de DNA confirmaram que os dois corpos encontrados dentro de uma van no dia 12 de outubro são das duas meninas desaparecidas em setembro no Jardim Lapena, na zona leste de São Paulo. O laudo foi emitido nesta quinta-feira, 19, pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. “O IML informou às famílias e os corpos já foram liberados. As investigações prosseguem pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa)”, diz o texto.

Ambas com três anos de idade, Adrielly Mel Severo Porto e Beatriz Moreira dos Santos desapareceram no dia 24 de setembro. Os corpos das crianças foram encontrados dentro de um terreno baldio em um Fiorino branca com placa de Ibiúna, no interior de São Paulo.

De acordo com relatos de familiares à reportagem, as meninas brincavam na frente da casa dos pais de Adrielly quando desapareceram. Naquele dia, a família percorreu todo o bairro. Foi também a hospitais e conselhos tutelares.

Recompensa

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo está oferecendo R$ 50 mil para informações que levem à identificação de suspeitos. As informações podem ser fornecidas em sigilo à polícia pelo site webdenuncia.org.br.

Na segunda-feira, 16, moradores do bairro chegaram a sequestrar e torturar dois homens suspeitos de cometer o crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os dois homens foram encaminhados ao Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, onde foram medicados e liberados. Segundo o DHPP, que acompanhou a ocorrência desde o início, os homens negaram participação no crime.

Fonte: Estadao Conteudo