Latino faz piada sobre nascimento de terceiro filho de Kelly Key: ‘Já, já ela empata comigo’

O cantor Latino se envolveu em confusão em uma rede social, nessa quinta-feira (26), após criticar a ex-mulher Kelly Key em uma foto publicada por Antônia Fontenelle, amiga do casal.

A polêmica começou quando Fontenelle postou uma foto parabenizando a cantora pelo nascimento do terceiro filho, o pequeno Arthur. Pai de nove filhos, o cantor comentou na foto: “Já, já ela empata comigo”.

Anteriormente, em entrevista, Latino chegou a dizer que pretende ter 12 filhos. Já Kelly Key é mãe de mais dois filhos: Suzanna, de 16 anos, fruto do casamento com o cantor e Jaime Vitor, de 11 anos, filho do atual marido da cantora, Mico Freitas.