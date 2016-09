Ladrões matam homem na zona oeste de SP com tiro na cabeça

Tweet no Twitter

Dois ladrões atiraram e mataram com um disparo na cabeça um homem na manhã desta quarta-feira, 7, na Lapa, zona oeste de São Paulo, após uma tentativa de assalto. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 6h, entre as Ruas Tito e Francisco Alves. O caso será registrado no 91º Distrito Policial (Ceagesp).

Segundo informações preliminares da PM, os ladrões abordaram Roberval Andrade Nucci, de 47 anos, enquanto ele estava em uma moto. Eles atiraram contra Nucci e fugiram sem levar o veículo.

Em sua página no Facebook, Nucci informava que era funcionário do governo do Estado. O Palácio dos Bandeirantes confirmou a informação e diz que ele trabalhava na Companhia dos Trens Metropolitanos de São Paulo (CPTM).

Amigos de Nucci deixaram mensagens e afirmam que ele estava com uma viagem planejada para Uruguai, Argentina e Chile. “Um cara que sempre respeitou minha família, desde o primeiro momento que nos conhecemos. Era para ter sido meu padrinho de casamento”, escreveu um amigo.

A irmã, Claudia Nucci, também deixou homenagem em sua página. “A vida levou hoje a pessoa mais incrível. Estou muito triste, mas que Deus olhe por ele. Deus só leva os melhores”, escreveu.

Fonte: Estadao Conteudo