Kelly Key é flagrada ao tentar colar em prova e prejudica colegas da faculdade

Alunos do curso de Veterinária de uma faculdade particular, em Vargem Pequena – Zona Oeste do Rio de Janeiro, estariam instisfeitos com a postura de uma colega famosa: a cantora Kelly Key, de 33 anos. De acordo com informações do jornal Extra, ela foi flagrada tentando colar uma prova, ao esconder rascunho de respostas no relógio. Por causa disso, a turma está proibida de usar o acessório em dia de teste.

Ainda segundo a publicação, a cantora, que está grávida de um menino, seria a única estudante gestante a ter o direito de estacionar o carro em área reservada para funcionários da instituição. A regalia à cantora tem dado o que falar por lá.