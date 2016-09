Kellogg faz recall de waffles após suspeita de contaminação com bactéria

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Kellogg está fazendo recall voluntariamente de 10 mil caixas de waffles de trigo integral Eggo Nutri-Grain por causa de uma potencial contaminação com a bactéria listeria. Apesar do recolhimento do produto, a empresa disse que não recebeu nenhuma notificação de consumidores que passaram mal.

O recall, que vai ser seguido de testes, inclui lotes com data de validade de 21 de novembro de 2017 ou 22 de novembro de 2017. Listeria é uma bactéria que pode causar a morte, mas que geralmente não se manifesta. Entretanto, ela representa uma ameaça para as mulheres grávidas, recém-nascidos, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

Neste ano foi registrado também um outro recall por causa da mesma bactéria pela produtora global de alimentos orgânicos SunOpta, que recolheu alguns produtos de semente de girassol, o que levou a movimentos semelhantes por fabricantes de itens como barras de granola, que incluíam os ingredientes da marca.

Fonte: Agencia Estado