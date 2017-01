Justiça institui Pacto Federativo para Erradicação do Trabalho Escravo

Tweet no Twitter

O Ministério da Justiça instituiu o Pacto Federativo para Erradicação do Trabalho Escravo. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26, o pacto tem o objetivo de promover a articulação entre os entes federados nas ações voltadas para a área.

Até dezembro, será elaborado o novo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Os estados aderirão por meio das secretarias de Direitos Humanos e criarão, até o fim do ano, comissões e planos estaduais de erradicação do trabalho escravo.

O pacto terá um comitê de acompanhamento formado pelas secretarias de Direitos Humanos e Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal e Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo.

