Juliana Paes faz ensaio de topless e revela segredos de sua vida

Juliana Paes voltou a arrasar depois fazer sucesso interpretando Bibi Perigosa em “A força do querer”. A atriz presenteia o público com um ensaio de topless na revista “Wow”, edição de novembro. Além disso, ela ainda revela um talento secreto. “Sou uma ótima costureira”.

À publicação, a atriz fala sobre a glamourização das celebridades instantâneas no momento. “É sinal dos tempos. Nós não estamos vivendo a era do mérito, estamos vivendo a era da visibilidade, não importa o que você faz mas o quanto consegue ser visto, ser notado. Ainda estamos aprendendo a medida certa de tudo isso, estamos em transformação aprendendo com tudo isso. E a carência de ídolos só acaba reforçando a nossa paixão pelos ídolos antigos”, afirmou.

Sobre a educação que recebeu, Ju Paes é certeira. “Tive uma criação pé no chão mas sempre com conselhos dos meus pais para sonhar muito. Eles sempre me abriram oportunidades. Eu fiz conservatório de música, aula de teatro, expressão corporal e pintura”

Com dois filhos, ela afirma que ser mãe é “ter culpa e viver de amor” e ser mulher é “dor e delícia, junto sem se separar”.