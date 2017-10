Juíza determina internação provisória de atirador de Goiás

Tweet no Twitter

A juíza plantonista Mônica Cézar Moreno Senhorello acatou o pedido do Ministério Público de Goiás e determinou na noite deste sábado, 21, a internação provisória, pelo prazo de 45 dias, do adolescente que atirou contra colegas de classe no Colégio Goyases, em Goiânia. Dois estudantes foram mortos e quatro ficaram feridos.

Conforme decisão, o jovem deverá se apresentar ao Juizado da Infância e Juventude na próxima segunda-feira, 23. Desde sexta-feira, 20, data do atentado na unidade educacional, ele está na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai).

Fonte: Estadao Conteudo