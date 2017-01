Jovem simula sequestro do irmão caçula para pregar peça na mãe

Uma brincadeira entre irmãos vem fazendo sucesso nas redes sociais. Na última terça-feira (24), a estudante de jornalismo Pietra Bilek, moradora de Londrina, no Paraná, compartilhou no Facebook um episódio no mínimo engraçado. Seu irmão Pedro, de 16 anos, simulou o sequestro do irmão caçula, Arthur,de 6, com a intenção de pregar uma peça na mãe, Dona Cleide Bilek. Confira o resultado da pegadinha:

“Eu trabalho de manhã para um blog e chego em casa por volta de 13h. O Pedro e a minha mãe trabalham na agência de publicidade do meu pai, mas como o Arthur está de férias, a gente está se revezando para cuidar dele. Quando cheguei em casa, o Arthur estava cheio de fita crepe. Eu ri e falei: ‘Não sou eu quem vou impedir’. Fui fazer umas coisas da faculdade e quando voltei o Arthur estava dentro de um saco preto”, contou Pietra ao jornal Extra.

A irmã admitiu que, apesar da brincadeira, ficou chocada com a foto do irmão no telhado da casa. “Eu parei do lado deles com cara de: ‘O QUE TÁ ACONTECENDO?’ O Pedro foi me mostrar as fotos, minha reação foi a mesma da minha mãe: “PEDRO VOCÊ COLOCOU O ARTHUR NO TELHADO!”, acrescentou. “No fim, eles pularam na piscina e falaram ‘Vamos ressuscitar o Arthur pra mãe ficar tranquila'”, disse.