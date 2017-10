Jovem sai da própria cova após levar tiros, pauladas e ser dado como morto

Um caso surpreendente intrigou moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte após um jovem de 17 anos ter sido baleado duas vezes, agredido com pauladas na cabeça, perdido um olho e enterrado vivo. O que tornou a história mais incrível é que, apesar de tudo isso, o rapaz sobreviveu. Detalhes do episódio foram contados pela própria vítima na última segunda-feira (16), três meses depois do ocorrido, em uma entrevista à Rádio Itatiaia, após a prisão de dois suspeitos de envolvimento no crime.

O adolescente teria sido sequestrado após furtar 30 gramas de maconha de traficantes do município de Santa Luzia. Em seguida, ele foi levado para às márgens da rodovia MG-010, em Confins, onde foi golpeado com pauladas e sofrido dois tiros na cabeça, ficando sem o olho direito. Os traficantes, então, decidiram enterrar o rapaz, achando que ele estava morto.

Porém, o jovem acordou dentro da cova e cavou a terra com as próprias mãos até conseguir sair para a estrada, onde desmaiou novamente e foi levado para um hospital de Belo Horizonte. Ele ficou internado por dois meses até ser identificada pela família. O jovem sofreu sequelas e teve dificuldades na fala, mas conseguiu dar detalhes sobre os suspeitos à polícia. Sérgio Costa da Silva, de 24 anos, e Carlos Vinícius dos Santos Pereira, de 28 anos, foram presos nessa segunda. As informações são do site O Dia.