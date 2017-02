Jovem é empurrado de ponte e morre afogado

Um rapaz morreu afogado, na última quarta-feira (1º), após ser empurrado de um ponte no Rio Jamari, em Itapuã do Oeste, em Rondônia (RO). Daniel Faustino Pinto Filho, 18 anos, brincava com amigos quando foi empurrado. O corpo do jovem foi encontrado 14 horas depois do acidente.

De acordo a Polícia Militar, testemunhas disseram que Daniel não sabia nadar e estava sob efeito de bebida alcoólica. O acidente foi filmado pelos amigos dele e em poucas horas, o vídeo viralizou nas redes sociais.

A amiga que empurrou Daniel e as testemunhas foram encaminhadas à Central de Polícia para registro de ocorrência. Uma investigação está sendo feita pela delegacia de Candeias.

Veja o vídeo