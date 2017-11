Jovem assassinada ao dar carona foi amarrada por corda e arrastada, diz preso

A jovem Kelly Cristina Cadamuro que foi assassinada depois de oferecer uma carona combinada por WhatsApp no interior de São Paulo teve os braços amarrados por uma corda e foi arrastada, segundo contou o suspeito do crime à polícia.

Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, disse que premeditou e cometeu o crime, ocorrido no Triângulo Mineiro. Segundo o delegado regional, Cézar Felipe Colombari da Silva, Prado relatou ter amarrado a radiologista após desacordá-la e, apesar do corpo dela ter sido encontrado seminu, afirmou não ter cometido abuso sexual.

Três homens foram presos. Prado foi identificado como sendo o passageiro para quem a jovem forneceu carona. O rapaz explicou ao delegado que a radiologista ficou seminua porque a calça saiu das pernas enquanto ele a arrastava para o córrego.

A declaração de óbito apontou que ela morreu por asfixia e estrangulamento. “Ele admitiu ter feito uso do WhatsApp para armar o crime. Após marcar a viagem, ele esperou chegar até um trecho sem movimento da rodovia para pedir que ela parasse o carro para ele urinar”, explicou ao G1, o delegado Cézar Felipe Colombari da Silva. Após a vítima estacionar o veículo, o homem começou a dar socos no rosto dela.

“No depoimento, ele diz que ela reagiu e que houve luta corporal forte. Ela tentou fugir e até chegou a abrir a porta do carro, mas ficou presa pelo cinto de segurança. Após isso, ele a estrangulou, amarrou os braços dela com uma corda que já estava na mochila dele, abandonou o corpo e fugiu com o veículo e os pertences dela, completou o delegado ouvido pelo G1.

Desaparecimento e conversa com namorado

Kelly estava desaparecida desde a tarde desta quarta (1º). Ele foi vista pela última vez quando saiu de Guapiaçu, no interior de São Paulo, com destino a Itagagipe. A calça que a jovem vestia foi encontrada a cerca de 3 Km de distância do corpo.

Em uma conversa no WhatsApp, o namorado da radiologista pediu para que a jovem tomasse cuidado. O casal estava junto há dois anos e planejava se encontrar para comemorar o aniversário da mãe do rapaz.

Marcos Antônio da Silva, 28, demonstrou preocupação enquanto conversava com a companheira. Na última conversa entre os dois, na noite de quarta-feira (1º), Kelly disse para marcos que a menina, que também iria pegar carona, desistiu e que apenas o “rapaz” iria. A última mensagem da jovem foi às 19h24, quando ela dizia que estava abastecendo o carro.