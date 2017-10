Joelma participou do Prêmio Multishow nessa semana, no Rio de Janeiro e não deixou de participar do evento bem maquiada. Na “bagagem” tinha o maquiador Aroldo Campos junto com ela. Mas isso é o de menos… Até na hora de dormir na casa do namorado, Alessandro Cavalcante, o maquiador vai junto. Eles estão namorando há nove meses, e nunca viu a amada acordar de cara amassada.