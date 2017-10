Ivete Sangalo cai no choro ao ser surpreendida em programa de TV

Tweet no Twitter

Ivete Sangalo foi às lágrimas ao ser pega de surpresa no “Caldeirão do Huck”, da Globo. A cantora participou do quadro “Visitando o Passado”, que vai ao ar neste sábado (21).

Sem fazer ideia que participaria do quadro, a artista revisitou um apartamento que morou na infância, onde guarda memórias felizes com a família. No quadro, o programa monta o espaço a partir de depoimentos de familiares e amigos.

“Isso é aquele negócio daquela coisa da casa…“, afirmou a cantora, já sabendo o que estava por vir. Ao entrar no lugar, a artista soltou: “Valei-me Nossa Senhora! Meu Deus, você não fez a casa…”.