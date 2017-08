Isis Valverde fala sobre suposto caso com Cauã Reymond

De acordo com a atriz, na época em que foi apontada como pivô da separação de Cauã Reymond e Grazi Massafera, ela foi atacada nas redes sociais e viveu um "inferno pessoal".

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Capa da revista Rolling Stone deste mês, Isis Valverde aproveitou para falar sobre uma das maiores polêmicas que envolve sua carreira. Ela foi apontada como pivô da separação de Cauã Reymond e Grazi Massafera. Na época, ela fazia par com o galã em “Amores roubados”. Segundo a atriz, por conta dos boatos, ela foi atacada nas redes sociais e disse que viveu um “inferno pessoal”.

“Fui muito traída por amigos próximos, vivi mentiras horrorosas. Comecei a varrer todo mundo pra fora. ‘Sai! Sai daqui!”, disse em entrevista à publicação. “Eu não sou santa, tenho milhões de defeitos. Mas eu nunca conspirei contra os outros. Eu não fui criada assim, minha família nunca me instigou a alimentar inveja, ódio, raiva, a desejar o mal de ninguém. Por isso, quando as pessoas armam pra mim, eu caio. Eu não vejo as armadilhas. É bizarro.”