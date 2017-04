Irmã de Ludmilla posa de fio-dental e leva seguidores à loucura

Tweet no Twitter

Aos 18 anos, Luane Alves, irmã da cantora Ludmilla, fez sucesso ao publicar uma foto ousada no Instagram. A jovem deixou a timidez de lado e posou de fio-dental na piscina da mansão da família, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Imediatamente, seguidores foram à loucura com as curvas de Luane. “Bumbum granada”, escreveu um. “Herdou a beleza da mãe e da irmã”, apontou outro.

A jovem cursa faculdade de Relações Internacionais. No entanto, não descarta seguir carreira artística, conforme disse ao jornal Extra.

“Gosto de tirar fotos, e algumas marcas me mandam presentes para divulgar, principalmente no Instagram. Não chega a ser bem um trabalho, pois não investi nessa área de modelo, por enquanto. Mas se pintar algo interessante, por que não, né (risos?!)”, disse.

“Recebi algumas propostas, mas vejo tudo com a minha mãe antes”, completou ela, que fez questão de frisar: “Não tenho essa pretensão (de ser famosa). Sou um pouco tímida”.

Veja imagens da jovem: