Índios afirmam que Domingos Montagner é novo protetor do rio São Francisco

Fãs, amigos e familiares do ator Domingos Montagner compartilharam nas redes sociais a tristeza pela morte do ator. O acidente ocorreu na tarde de ontem (16) enquanto o ator nadava no rio São Francisco, em Canindé do São Francisco (SE). No entanto, indígenas que participaram das gravações da novela “Velho Chico” tentaram amenizar essa dor por meio de um depoimento, lido no programa “Encontro”.

No texto, os indígenas se mostram de luto e relatam um recado dado por um senhor durante um ritual para a alma de Montagner: “Por que estão querendo trazer a alma dele de volta? Ele nasceu de novo hoje. Ele se tornou um novo protetor do rio São Francisco, que estava tão esquecido. Porque esse rio não pode morrer. A novela contou todos os mistérios do rio e esse é mais um deles. Mas ele se tornou um ser de luz, pois a água não tira a vida, ela dá a vida. Fiquem felizes pela alma dele, pois quando ele entrou no rio se despediu do corpo e alma, nasceu em um mundo melhor. Algum dia os brancos irão entender isso. Então, temos que fazer um ritual para que os brancos entendam e sejam fortes, pois ele está bem. Ele agora é um protetor do rio São Francisco”.

Na novela, o personagem Santo, interpretada por Domingos, desaparece por muitos dias após uma tentativa de assassinato. Índios o encontram e o ajudam a se recuperar até seu encontro com a amada, Tereza, interpretada por Camila Pitanga, que acompanhava o ator na hora do acidente.

Afogamento

Após o almoço, Domingos Montagner e Camila Pitanga foram aproveitar o tempo de folga no Rio São Francisco, perto de Canindé. Segundo a atriz, o astro não retornou à superfície após mergulhar nas águas.

O corpo do ator foi encontrado a 18 metros de profundidade, cerca quatro horas depois após buscas realizadas no local do acidente. O local é perigoso, com forte correnteza, e não possui placas com avisos de segurança. O caso será acompanhado pela delegacia da região, que já instaurou um inquérito para apurar a morte de Domingos.

O Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe já liberou o corpo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), uma equipe da TV Globo conseguiu procuração para trabalhar no procedimento. O corpo seguirá para uma funerária na região e, depois, levado para o aeroporto de Aracaju. Parentes do ator também estariam a caminho de Sergipe.

De acordo com o laudo da morte, liberado por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (16), o ator morreu vítima de afogamento mecânico. Segundo José Aparecido Cardoso, diretor do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe, para onde o corpo de Domingos foi levado, os pulmões e traquéia de Domingos estavam cheios de água.

Os laudos do exame de necrópsia e periciais serão encaminhados ao delegado responsável pelo caso, na Delegacia de Canindé, que tem 30 dias para finalizar o inquérito sobre a morte.