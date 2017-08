Incêndio destrói barracão de escola de samba Renascer, do Rio

Pela segunda vez em menos de 50 dias, o barracão da escola de samba Renascer de Jacarepaguá, na região central do Rio, pegou fogo nesta quinta-feira, 10. A escola é do segundo grupo do carnaval carioca.

Os bombeiros que combatiam temiam que as chamas chegassem à quadra de outra escola, a Unidos da Tijuca, que fica colada ao barracão. Funcionários das duas escolas auxiliam os bombeiros nos trabalhos.

No dia 28 de junho, o galpão da Renascer já havia sofrido um incêndio de grandes proporções. As instalações, onde são confeccionados os carros alegóricos e fantasias da escola, ficam na Rua General Luiz Mendes de Moraes, no bairro do Santo Cristo. O barracão guarda bastante material inflamável, como espuma e isopor, usado no carnaval.

Já no incêndio anterior, croquis de fantasias do desfile de 2018, que será em homenagem ao compositor Heitor Villa-Lobos, foram perdidos, e, agora, a agremiação terá de se recuperar de mais esse baque. Esculturas e estruturas de carros alegóricos também ficaram danificados.

