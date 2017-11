Incêndio atinge galpão dos estúdios da Rede Globo, no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão que funciona como estúdio de gravação da Rede Globo, na sede do Projac, na Curicica, em Jacarepaguá. O fogo começou por volta das 19h30 e equipes dos quartéis de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes estão trabalhando no combate às chamas, que devido ao material de fácil combustão se alastraram rapidamente.

A Rede Globo informou, por meio de nota, que o galpão onde é gravado uma das novelas da emissora foi rapidamente esvaziado e não houve feridos.

Publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o galpão funciona como estúdio. O acesso ao local é pela Estrada dos Bandeirantes, portão 5 – Curicica, onde são gravadas as novelas e a programação diária da emissora. O complexo fica numa área de Mata Atlântica, ao lado do Parque Estadual da Pedra Branca, no Maciço da Pedra Branca.