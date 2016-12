Incêndio atinge favela na zona leste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge neste momento uma favela no bairro de Cangaíba, no extremo da zona leste de São Paulo, próximo a rodovia Ayrton Senna, na fronteira com Guarulhos. A princípio, não há vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A corporação informa que foram enviadas 21 viaturas e 66 homens para o local, e que o incêndio é de difícil acesso, localizado bem no meio da comunidade, na Rua Lauro de Freitas, altura do número 90. Ainda não há informações sobre o que deu início ao fogo.

Ainda de acordo com os Bombeiros, desde o início do ano foram registrados 237 ocorrências de fogo em favelas da Região Metropolitana de São Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo