Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um incêndio atinge na tarde desta terça-feira, 13, uma favela na Estrada Alpina, em Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 19 viaturas da corporação estão no local para tentar combater as chamas.

Ainda de acordo com os bombeiros, não há relatos de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Fonte: Estadao Conteudo