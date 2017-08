Imagem de santa é encontrada intacta no fundo do mar e chama atenção de internautas

Tweet no Twitter

Uma fotógrafa subaquática encontrou uma imagem de uma santa a 6,5m de profundidade perto da Ilha do Arvoredo, em Santa Catarina. O estado de conservação da peça chamou a atenção de diversos internautas após divulgação das fotos. Muita gente apontou a aparição da estátua como uma homenagem, enquanto outras pessoas alertaram para o risco de deixar objetos no fundo do mar.

1 de 3

“É claro que a imagem da santa desperta curiosidade: todo mundo quer saber como ela foi parar lá. Mas, mais importante do que isso, é pensar nas consequências de colocar um objeto que não faz parte daquele ecossistema ali. Eu respeito muito todas as crenças, mas não pode fazer algo assim sem impacto, pode prejudicar a vida. Apesar de ter ficado muito bonito, faltou consideração”, disse a fotógrafa Cibele Sanches ao jornal Extra.