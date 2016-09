Homem que roubava mansões e estuprava mulheres na frente da família foge da cadeia

Tweet no Twitter

Um homem que foi preso acusado de invadir mansões de condomínios de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, amarrar os moradores e estuprar as mulheres na frente dos familiares fugiu, na última sexta-feira (16), do presídio Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista (BA), onde estava preso desde o dia 19 de agosto. Em três dias, Raimundo Linhares Gomes, de 34 anos, teria feito nove crimes de roubo e quatro de estupro.

A prisão de Raimundo teria ocorrido após a realização de um trabalho de monitoramento que localizou o criminoso em São Paulo, após ele ter fugido do Rio. De São Paulo, ele teria embarcado em um ônibus, acompanhado da mulher e do filho, com destino a Alagoas.

Após ser identificado o trajeto do ônibus, a polícia da Bahia interceptou o criminoso e efetuou a prisão em uma parada na cidade de Vitória da Conquista.