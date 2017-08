Homem é preso suspeito de estuprar 8 crianças

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar oito crianças. O caso aconteceu em Cariré, na região norte do Ceará. Ele foi autuado, entre outros crimes, por estupro de vulnerável e levado para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), em Fortaleza.

De acordo com a delegada Ivana Timbó, a polícia recebeu, no início deste mês, informações de que o suspeito teria abusado sexualmente de oito crianças. A polícia identificou três delas, com idades entre 9 e 12 anos, que confirmaram as denúncias.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o homem trabalhava em uma funerária. Ele era vizinho das crianças e se aproveitava da proximidade para cometer os crimes. Segundo Ivana, os abusos aconteciam no horário do almoço.

Ainda segundo a delegada, o acusado, que não tem antecedentes criminais, negou ter abusado das crianças. A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito.

Fonte: Estadao Conteudo