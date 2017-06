Homem é preso por matar o irmão a pauladas por causa de cachaça

Tweet no Twitter

Um episódio trágico ocorrido há dez anos terminou com a prisão de um homem nesta quinta-feira (8), em Santa Cruz da Serra, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele é acusado de matar o próprio irmão a pauladas após uma discussão por causa de cachaça.

Apesar do crime ter ocorrido há uma década, o mandado de prisão por sentença condenatória foi expedido no dia 25 de maio deste ano. Na época, ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto. Desta vez, de acordo com a polícia, o acusado foi detido na Rua Adelina Fontoura, em Anchieta (RJ), e foi condenado a seis anos de prisão.