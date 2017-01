Homem é preso após ameaçar ex-mulher de morte e dizer que faria chacina

Um homem de 43 anos, morador de Jaboticabal (SP), foi preso na última quarta-feira (4), após fazer uma série de ameaças de morte contra duas juízas e uma promotora. Atualmente, o suspeito disputa com a ex-mulher a guarda do filho na Justiça. Em sua página em uma rede social, o homem escreveu que repetiria a chacina ocorrida em Campinas na noite réveillon.

Nas publicações, Rodrigo Nomura mencionou os nomes de quem pretendia executar e garantiu que iria invadir o Fórum da cidade para matar o maior número possivel de pessoas. Em seguida, segundo ele, iria cometer suicídio.

Ainda de acordo com as postagens, o suspeito pretendia repetir as ações de Sidnei Ramis de Araujo, de 46 anos, que invadiu a residência da família da ex-mulher e efetuou vários disparos de arma de fogo, deixando mortas doze pessoas, entre elas o filho e a ex-mulher.

Após as ameças, a polícia de Jaboticabal foi acionada e localizou Rodrigo em casa, no bairro Jardim São Marcos. O suspeito foi detido em flagrando, no momento em que escrevia mais uma ameaça no Facebook.

De acordo com as autoridades, o homem também ameaçava a ex-mulher, afirmando que ela teria saído do país e levado o filho do casal, de dez anos. Segundo o delegado responsável pelo caso, Cláudio José Otoboni, Nomura já estava sendo monitorado pela polícia há algum tempo.

Ele responderá pelos crimes de injúria, ameaça e coação no curso do processo, quando se intervém em processo judicial utilizando violência ou ameaça. “Ele foi preso no início da madrugada em flagrante quando foi surpreendido logo após acabar de fazer uma última postagem nas redes sociais com relação a crimes de ameaça e difamação. Ele já vinha fazendo as ameaças há alguns dias, foi identificado pela Polícia Civil e encaminhado para o CDP de Itaiuva”, concluiu Otoboni.