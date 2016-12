Homem defende homossexual e é morto em metrô de SP

Um vendedor ambulante identificado como Luiz Carlos morreu após ser espancando por dois homens na noite de domingo (25), na estação Pedro II do Metrô de São Paulo. Segundo testemunhas, o homem tentava defender um morador de rua, homossexual, que chamou atenção dos suspeitos por urinarem em plantas do lado de fora da estação.

Ainda de acordo com testemunhas, a vítima tentou correr até a bilheteria do metrô, mas foi atingida por vários golpes e caiu. Ele foi socorrido por funcionários do metrô, mas não resistiu e morreu no hospital Municipal Vergueiro.

Luiz Carlos era conhecido como Índio nas redondezas da estação e trabalhava no local há mais de 20 anos. A esposa Maria Aparecida Cavalcante disse em entrevista ao G1, que conversou com o marido 20 minutos antes das agressões. Ela afirmou que encontrou o vendedor caído e machucado. “Quando eu cheguei ele já estava no chão, todo deformado”.

Em nota, o metrô confirmou o ataque e afirmou que os primeiros socorros foram prestados pelos agentes de segurança. “O Metrô colabora com a Autoridade Policial para o esclarecimento do crime.”

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial como homicídio qualificado e será encaminhado ao 5º Departamento Policial da Região. A Polícia Civil apura possível envolvimento de um grupo de intolerância na autoria do crime”, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) em nota à publicação