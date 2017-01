Homem de 66 anos e mulher de 106 ficam noivos no interior de SP

Os aposentados Valdemira Rodrigues, de 106, e Aparecido Dias Jacob, 66 anos, mostraram que não há idade para o amor e se noivaram nesse sábado (28), no asilo Nossa Senhora de Fátima, em Pirassununga, em São Paulo.

A cerimônia contou com mais de 100 convidados e foi realizada com o auxílio de voluntário do “Projeto dos Sonhos”. As informações são do G1.

Eles se conheceram em maio de 2014 e concordam que foi amor à primeira vista. “Eu pedi ela em casamento, falei que queria ficar noivo. Eu sei que ela é um pouco mais velha que eu, mas eu estou feliz. Melhor que isso estraga. Ficamos juntos o dia todo, mas à noite a gente se separa”, diz Jacob.

Ainda não há previsão de data para o casamento dos noivos.