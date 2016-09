Homem acusado de matar sargento do Exército no Rio é preso dentro de shopping

Rio, 03/09/2016 – Um homem acusado do assassinato do sargento do Exército Bruno Peçanha Veras, de 35 anos, foi preso dentro do Barra Shopping, na zona oeste, na noite desta sexta-feira, 2. Luan Souza da Silva, o Luanzinho, de 19 anos, estava com um revólver e foi preso também por porte ilegal de arma. Outro suspeito do crime já estava preso.

Veras foi assassinado na tarde de quinta-feira, 25 de agosto. Ele passava de moto pela Rua Candido Benício, na Praça Seca, zona oeste, quando foi abordado por Luanzinho e Jeferson Mikael dos Santos. O sargento reagiu e houve troca de tiros. Ferido no abdômen, o militar chegou a ser levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu.

Após o confronto, Luanzinho fugiu. Baleado, Santos rendeu um policial militar que estava de folga e o obrigou a levá-lo à Unidade de Polícia Pacificadora da Cidade de Deus. Ao chegar à UPA, o policial dominou o criminoso e o desarmou. Para a polícia, Santos e Luanzinho cometeram o crime para roubar a motocicleta do militar. Luanzinho já tinha mandado de prisão por um assalto praticado em 12 de julho em São Conrado, na zona sul.

Fonte: Estadao Conteudo