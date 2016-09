Guarda civil atropela e mata homem na Rodovia Ayrton Senna

Tweet no Twitter

Um homem, ainda não identificado, foi atropelado por um Vectra e morreu no quilômetro 11,5 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, sentido São Paulo, no início da manhã desta quarta-feira, dia 7.

A via ficou interditada por cerca de duas horas e a Polícia Militar foi ao local atender a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do Vectra disse que o homem entrou na frente do veículo e que ele não teve tempo hábil para desviar. O motorista é guarda civil metropolitano, mas estava de folga.

Este é o terceiro acidente na rodovia registrado pela Ecovias, que administra a pista, neste feriado do Dia da Independência. Segundo a concessionária, houve colisões de veículos, sem vítimas e sem interdições, nos quilômetros 25 e 19, ambos no sentido São Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo