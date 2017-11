Guaraná Antarctica e Empório da Cerveja comprovam excelência no atendimento ao consumidor

O Guaraná Antarctica e o Empório da Cerveja foram os campeões, pela quarta e pela segunda vez consecutivas do Prêmio Época ReclameAqui nas categorias Bebidas e E-commerce. O prêmio, que este ano contou com mais de cinco milhões de votos, reconhece as empresas mais eficientes em atendimento, processos e soluções de problemas do consumidor no ReclameAqui.

A marca e a loja virtual da Ambev foram escolhidas pela qualidade no atendimento e o bom relacionamento com os consumidores. “Atender bem e oferecer as melhores soluções aos apaixonados pelas nossas marcas e produtos é o que norteia o nosso negócio”, afirma Leonardo Longo, gerente de comércio eletrônico da Ambev.

Sobre o Empório da Cerveja

Criado em 2011, o Empório da Cerveja é hoje o maior site de vendas online de cervejas e acessórios e conta com um portfolio de mais de 350 rótulos e mais de 75 estilos. O canal oferece ainda clubes de assinatura que potencializam a exploração do mundo cervejeiro, como o Desbravadores, de curadoria de cervejas artesanais pelo melhor preço do mercado e o Wäls Mad Lab, de cervejas e experiências inéditas para os sócios dessa grande comunidade cervejeira.

“O Empório existe para guiar as pessoas na descoberta de seu caminho cervejeiro e a boa experiência dos consumidores é o indicador mais importante para isso acontecer, com o Prêmio Reclame aqui sendo uma demonstração dessa busca pela excelência na experiência”, complementa Leonardo.

Sobre Guaraná Antarctica

Guaraná Antarctica é o refrigerante pioneiro e líder absoluto no sabor guaraná no Brasil e é distribuído em mais de um milhão de pontos de venda em todo o país. A bebida conquistou o paladar dos brasileiros e estrangeiros, tornando-se um sinônimo de produto genuinamente brasileiro com seu sabor único e autêntico.