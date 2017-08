Gisele Bündchen usa look de 10 mil reais em evento em São Paulo

De passagem por São Paulo, Gisele Bündchen causou comoção em evento na loja da Rosa Chá na Rua Oscar Freire nesta quarta, 16. A übermodel, que é garota propaganda da marca de roupas, foi conferir os lançamentos da coleção de Verão 2018 com look todo da grife.

Ela escolheu um vestido curto de paetês, uma jaqueta de couro e uma sandália preta com detalhe de pedras. Ao todo, a produção custa R$10,494 e está à venda no site da Rosa Chá, com exceção do casaco, que está esgotado.

Também estavam por lá as atrizes Fiorella Mattheis e Camila Queiroz, a apresentadora Giovanna Ewbank e o blogueiro Hugo Gloss.

Fonte: Estadão Conteúdo