Gestante entra em trabalho de parto durante prova do Enem

Uma candidata grávida entrou em trabalho de parto quando fazia a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo, 5, em Lorena, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

A gestante de 37 semanas, Talita da Cunha, de 25 anos, foi levada para a Santa Casa da cidade sentindo fortes contrações.

O bebê, uma menina, nasceu de uma cesariana, às 20h30. Na manhã desta terça-feira, 7, o hospital informou que a parturiente e sua filha, a recém-nascida Ana Lívia, tiveram alta e foram para casa.

De acordo com familiares, Talita fazia a prova no Centro Universitário Salesiano (Unisal) e começou a passar mal quando escrevia a redação. Ela foi atendida no local por uma enfermeira, que acionou o Corpo de Bombeiros. Apesar das contrações, o parto normal não foi possível. A bebê nasceu com 2,68 kg, medindo 46 centímetros.

A jovem prestava a prova na tentativa de conseguir uma bolsa do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou o Financiamento Estudantil (Fies). Ela chegou a cursar Ciências Contábeis, mas trancou o curso há dois anos. Segundo a família, Talita quer agora curtir a filha, mas já disse que vai prestar novamente o Enem em 2018.

