Geraldo Luis visita Marcelo Rezende e publica mensagem de apoio ao amigo

O apresentador Geraldo Luis postou, nesta quinta-feira (8), uma foto em seu Instagram dando um beijo carinhoso no amigo Marcelo Rezende. O apresentador do Cidade Alerta, da Rede Record, que revelou estar lutando contra um câncer no fígado e pâncreas, foi internado pela primeira vez no dia 8 de maio.

Geraldo aproveitou a postagem para mandar uma mensagem de apoio ao colega de emissora. “Como em um conta gotas… Vamos nos alimentando do amor e da fé. Deus sabe nos conduzir ao bem. Iremos juntos contar em breve sua nova história meu amigo”, escreveu.