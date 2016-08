Gaúchos criam plebiscito para separar o Sul do resto do Brasil

Tweet no Twitter

Um grupo de gaúchos organiza um plebiscito informal para desagregar o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do resto do Brasil.

A votação deve acontecer no mesmo dia em que será feita a escolha dos prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros, no dia 2 de outubro.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o movimento “O Sul é o meu país” tem como objetivo atingir atingir 1 milhão de votos positivos, para ser um país independente, fazendo a seguinte pergunta: “Você quer que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente?”.

Apesar de não ter legalidade, a votação é permitida e para ter validade o plebiscito precisaria de aprovação no Congresso Nacional, sob a regularização da Justiça Eleitoral.

Vale lembrar que um movimento em São Paulo também quer a separação do Estado do país.