Gangues de motoqueiros assaltam moradores na zona sul de São Paulo

Moradores do Parque Maria Alice, no extremo sul de São Paulo, estão assustados com os constantes assaltos realizados por motoqueiros. Segundo relatos, os roubos são praticados a qualquer hora do dia ou da noite. A Rua Antonio de Pina registra o maior número de casos. Os roubos ocorrem sempre a mão armada e de forma muito rápida.<p><p>Um comerciante que não quis se identificar relata que os ataques são quase que diários e sem restrições. Segundo ele, ninguém escapa da ação dos bandidos. "Há poucos dias um carteiro foi amarrado, e teve todos os malotes que carregava roubados. Tudo isto bem na porta do meu estabelecimento, em plena luz do dia", afirmou.<p><p>A situação tem feito com que a vizinhança acabe por adotar medidas próprias de segurança. Uma aposentada, que também prefere o anonimato, diz que evita sair sozinha, e para isto sempre conta com a ajuda de um vizinho. Outra medida adotada por moradores foi a de evitar sair com celulares, relógios ou até mesmo bijuteria.<p><p>Os depoimentos também dão conta do registro de arrastões. Há reclamações de que as rondas realizadas pela Polícia Militar ficam limitadas a vias mais movimentadas, como a M’Boi Mirim. Ruas e travessas particulares ficariam sem a presença da PM.<p><p>Procurada a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não se pronunciou até o fechamento desta reportagem. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo