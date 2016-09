Furacão Newton tem ventos de 150 km/h após chegar ao México, diz centro dos EUA

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O furacão Newton mantém ventos de cerca de 150 quilômetros por hora, na manhã desta terça-feira, algumas horas após tocar terra na península da Baja California, no México, perto de Cabo San Lucas. A informação sobre a velocidade do fenômeno foi divulgada pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O centro apontou que Newton deve ainda ser um furacão quando tocar novamente terra na costa noroeste do México, no início da quarta-feira (hora local).

O secretário de Turismo de Baja California Sur, Genaro Ruiz, disse que cerca de 14 mil turistas permaneciam em Los Cabos na noite de segunda-feira. Companhias aéreas cancelaram voos conforme o quadro ficava mais arriscado.Ruiz disse que os turistas receberam a recomendação de ficar em seus hotéis.

Newton deve se mover pela península e entrar no Golfo da Califórnia na noite de terça-feira. O centro de furacões dos EUA diz que a tempestade deve continuar a seguir para o norte e cruzar para o sul do Arizona como depressão tropical na noite de quarta-feira. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo