A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas informou que 90 dos 225 foragidos após os massacres no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e no Instituto Penal Antonio Trindade, em Manaus, foram recapturados pela polícia. O juiz da Vara de Execuções Penais, Luís Carlos Valois, disse nas redes sociais que alguns foragidos estão se reapresentando “voluntariamente”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo