Fotos: conheça as semifinalistas do concurso ‘Musa do MMA’

Já conhece as dez beldades classificadas para a semifinal do concurso “Musa do MMA”? As candidatas foram escolhidas por meio de voto dos jurados e do público, via Facebook e site do evento.

As semifinalistas vão participar de um reality show na Barra da Tijuca, com realização de treinos de MMA funcional na praia, aulas de postura, comunicação, performance e auto-makeup, desfile e festas.

A final do concurso será neste mês, quando as três beldades mais votadas serão as ring girls de um evento.

A vencedora vai receber R$ 2 mil em prêmios, além de suplementação, tatuagem, tratamento estético, coaching e diversos contratos assinados, além de um kit MMA Girl de beleza para um ensaio exclusivo, que será publicado nas redes sociais e mídias em geral.