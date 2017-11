Forças de Segurança realizam operação integrada em São Gonçalo

Tweet no Twitter

A Secretaria de Estado de Segurança (Seseg) deflagrou na madrugada de terça-feira, 7, uma operação no Complexo do Salgueiro e na Comunidade Anaia, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Algumas ruas estão interditadas e o espaço aéreo está controlado, com restrições para aeronaves civis nos setores de atuação das Forças Armadas. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, representantes de todas as instituições envolvidas na operação estão acompanhando e orientando, em tempo integral, os desdobramentos, desde as quatro e meia da manhã.

Segundo a Seseg, as Forças Armadas fazem as responsáveis pelo cerco nas comunidades e estão distribuídas por pontos estratégicos. A Força Nacional de Segurança Pública também participa da operação, assim como as polícias Civil e Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal.

