Forças Armadas têm grande credibilidade e farão inspeção nos presídios, diz Temer

Ao falar nesta quarta-feira, 18, sobre as reformas e ações do governo realizadas nos oito meses de governo, o presidente Michel Temer ressaltou a atuação das Forças Armadas dentro dos presídios.

“Pela primeira vez tivemos diálogo com Defesa e Forças Armadas sobre presídios. As Forças Armadas têm grande credibilidade e respeito e farão inspeção nos presídios. Elas não terão nenhum contato com os presos”, ressaltou Temer. As declarações do presidente foram feitas durante o lançamento do “Programa Empreender Mais Simples: menos burocracia, mais crédito”, realizado em Brasília.

Na análise do presidente, a iniciativa, até então inédita, revela a “ousadia que o Brasil precisa”. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, as Forças Armadas estarão prontas dentro de oito a dez dias para atuarem dentro dos presídios.

A estimativa é de que mil militares, divididos em 30 equipes, sejam mobilizados para as varreduras nas penitenciárias. Segundo o ministro, os militares vão atuar nos presídios para reduzir a criminalidade, não havendo risco de contaminação das Forças Armadas pelo crime organizado.

Fonte: Estadao Conteudo