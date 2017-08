Forças Armadas e policiais fazem megaoperação em Niterói

Forças de Segurança fazem nesta quarta-feira, 16, uma megaoperação en Niterói, município da região metropolitana do Rio. O objetivo da ação, que conta com 2,6 mil agentes, é cumprir 26 mandados de prisão preventiva, dois de apreensão de adolescentes e 34 de busca e apreensão.

Um militar havia sido baleado sem gravidade na mão, segundo informações da TV Globo. Algumas ruas da cidade estão interditadas e os espaços aéreos têm restrições para aviões civis. Não há, porém, qualquer interferência nas operações dos aeroportos do Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão).

A ação – que faz parte do Plano Nacional de Segurança para combater o crime organizado no Estado do Rio – conta com as Forças Armadas (Exército e Marinha) e homens da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Fonte: Estadao Conteudo