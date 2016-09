Flórida entra com novo pedido para Congresso liberar recursos para combater zika

O governador da Flórida, Rick Scott, chegou a Washington nesta terça-feira para fazer um novo pedido para que o Congresso aprove recursos para combater o vírus zika, em um momento em que os recursos financeiros deverão se esgotar no fim do mês.

“Começamos a ter casos do vírus zika em nosso estado em fevereiro. Desde então, eu tenho pedido para que o Congresso seja parceiro, pedindo um financiamento federal. Mas eles não deram”, disse Scott. “O governo Obama não tem sido um bom parceiro”, acrescentou.

A viagem de Scott veio em um momento em que os legisladores lutam para chegar a um acordo bipartidário para financiar uma batalha de meses do governo da Flórida contra o vírus zika.

Na semana passada, os senadores democratas votaram contra pela terceira vez à aprovação de uma lei que destinaria US$ 1,1 bilhão para lutar contra o zika, em resposta à ação dos republicanos que inseriram medidas para eliminar o financiamento de programas de planejamento familiar, que facilitam o aborto.

De acordo com o governador, sem a ajuda adicional do Congresso antes do final do ano fiscal, que termina em 30 de setembro, as atividades essenciais para a saúde pública poderiam se tornar impossíveis. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo