Flórida encontra mosquitos infectados pelo zika pela primeira vez nos EUA

Autoridades do Estado da Flórida afirmaram nesta quinta-feira terem encontrado, pela primeira vez nos Estados Unidos, mosquitos infectados pelo vírus zika.

Os três exemplares capturados em uma área turística de Miami, de acordo com o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor.

“A descoberta é desapontadora, mas não surpreendente”, afirmou o responsável pelo departamento, Adam H. Putnam. A Flórida é um dos melhores Estados dos EUA no controle e vigilância de mosquitos. Logo, a descoberta nos permitirá atacar nossos alvos mais efetivamente.

A confirmação de mosquitos carregando o vírus, apesar de difícil, ajuda a centrar os esforços das autoridades em determinadas regiões. A doença se espalha de pessoas infectadas para mosquitos, mas estes não o repassam para sua própria população e morrem em questão de semanas. Para chegar a essa amostra, outros 95 mosquitos foram apreendidos e testados negativamente.

Desde julho, autoridades ligaram cerca de duas dezenas de caso à transmissão em pequenas áreas do distrito de Wynwood, um bairro turístico de Miami Beach. Outros casos isolados não ligados à viagens foram registrados ao redor do condado de Miami-Dade e em outras 46 regiões do Estado. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo