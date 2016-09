Filhote de cachorro tem órgão mutilado para ser vendido como fêmea

Uma mulher, que não teve identidade revelada, comprou nesta semana um filhote de apenas 20 dias da raça Pinscher no site de compras e vendas OLX. No anúncio estava descrito que o filhote era uma fêmea. Mas, horas depois de realizar a compra, o filhote começou a apresentar sinais estranhos.

A moradora de São Paulo encontrou com a vendedora no estacionamento de um mercado, às margens da Rodovia Raposo Tavares, e pagou 350 reais pelo cachorro, que foi entregue dentro de uma caixa de sapatos. A negociadora pediu para que a mulher não mexesse na cadela, pois estava frio.

Ao chegar em casa, a mulher viu que as condições de saúde da cadela não eram boas. E, em questão de horas, a barriga do filhote começou a inchar. Então, pediu ajuda para uma vizinha, que trabalha em uma clínica veterinária.

“Quando o animal chegou até nós, estava com dor, prostrado. Ao analisar a ferida, constatamos que ele sofreu uma mutilação no prepúcio, na região do pênis. Não conseguia urinar. O vendedor deve ter feito isso porque prometeu entregar uma fêmea, mas só tinha machos disponíveis”, contou Andrea Behmer, sócia do pet shop.

O cachorro foi submetido a exames e, em seguida, foi realizada uma cirurgia de emergência para que o pet pudesse fazer xixi. Na tarde de quinta-feira (15), ele passou por outro procedimento para reconstrução do órgão. “Precisamos forçar a saída do pênis, coisa que aconteceria naturalmente”, relata Andrea.

Em uma publicação no Facebook, a clínica veterinária informou que o estado do filhote é crítico e revelou que estão atrás do perfil da vendedora, que foi já foi removido do site, para poder denunciá-la.