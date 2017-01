Vinícius Bonemer, um dos trigêmeos dos jornalistas Willian Bonner e Fátima Bernardes, sofreu um acidente de carro na manhã desta terça-feira (3).

O jovem estava com um amigo no momento do acidente, que ocorreu entre Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Tamoios, distrito de Cabo Frio. Segundo informações da Globo, o jovem passa bem apesar do susto.