Filho de Teori fez postagem falando sobre ameaça a sua família

No dia 26 de maio do ano passado, Francisco Prehn Zavascki, filho do ministro Teori Zavascki, usou o Facebook para comentar sobre articulações de políticos para frear a Lava Jato, além de citar o risco de que algo pudesse acontecer a sua família.

“É óbvio que há movimentos dos mais variados para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil imaginar que não há, isto é, que criminoso do pior tipo (conforme o MPF afirma) simplesmente resolveram se submeter à lei! Acredito que a Lei e as instituições vão vencer. Porém, alerto: se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar…! Fica o recado!”.

Dias depois, ele retirou de sua página o comentário.

Acidente em Paraty

Teori Zavascki, do STF, era o relator da Lava Jato. O ministro morreu na tarde desta quinta-feira (19) vítima de acidente aéreo em Paraty. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. O ministro deverá ser velado no STF e enterrado em Santa Catarina.

Com a morte do ministro, a relatoria da Lava Jato seria herdada, segundo diz a regra, pelo novo ministro a ser indicado pelo presidente Michel Temer.