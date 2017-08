Fernanda Souza conta o motivo de ter saído da Globo

Fernanda Souza já está há dois anos no Multishow, com o programa Vai Fernandinha, que já está renovado para 2018. Em entrevista à coluna de Keila Jimenez, do portal R7, ela contou como foi a decisão de sair da Globo para se dedicar à carreira de apresentadora.

“Tudo começou no The Voice Brasil onde, além de participar do programa com o Tiago Leifert, eu ainda apresentava dois programas ao vivo na web. Dali em diante, eu fiquei com muita vontade e prometi para mim e para o Tiago (que passou a temporada dizendo que eu era apresentadora e que deveria insistir nisso) que eu ia correr atrás”, contou Fernanda.

Então, em seu último ano de contrato, ela informou a emissora de que não queria mais atuar em novelas. “Sendo assim, não faria sentido a Globo renovar o contrato”, relembra.

Fonte: Estadão Conteúdo