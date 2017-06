Fernanda Lacerda, a ‘Mendigata’, faz ensaio sensual e descolado

A modelo Fernanda Lacerda, que ficou nacionalmente conhecida pela personagem “Mendigata” no programa “Pânico na Band”, voltou a fazer parceria com o fotógrafo Guto Bordoni. Com o resultado do trabalho, ele irá lançar uma exposição em sua rede social com o tema “ser sensual e fashion está na moda”.

Bordoni explica que todo o ensaio que fez com a loira partiu da amizade entre ambos. “Acho a Fernanda maravilhosa e em parceria com ela fomos pensando no tema. Não foi nada muito programado. Fomos combinando à medida que as fotos e looks iam aparecendo. No passado, tínhamos feito dois trabalhos com a Fer e acho que ela gostou do meu estilo”, diz o fotógrafo.



